Умер выдающийся самарский оперный артист

На 89-м году жизни умер известный оперный певец, педагог и выдающийся музыкальный деятель Александр Сибирцев. Об этом сообщает Самарский академический театр оперы и балета в соцсети «ВКонтакте».

Выдающегося артиста не стало 6 марта. Причина смерти не называется.

С 1993 по 2001 годы Сибирцев возглавлял театр, занимая пост директора. Под его руководством здесь была представлена мировая премьера оперы С. Слонимского «Видения Иоанна Грозного» (при участии художественного руководителя и дирижера постановки Мстислава Ростроповича). Благодаря усилиям Александра Сибирцева впервые в России на сцене Самарского театра была поставлена оперная работа Монюшко «Страшный двор», при участии постановочной группы из Польши под руководством режиссера Марии Фолтын.

Кроме того, сам Александр Сергеевич выступал на сцене в рядах множества ролей, включая Германа, Хозе, Радамеса, Каварадосси и других. Его обаятельный тенор пленял сердца зрителей, и его спектакли всегда пользовались большим успехом. Среди его учеников выдающиеся солисты оперных театров России, такие как Анастасия Лепешинская, Отар Кунчулиа, Татьяна Ларина, Дмитрий Бобров, Анастасия Вечёркина, Александр Миненко.

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