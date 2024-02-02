Ушел из жизни снявший «Кухню» и «Беспринципных» Павел Капинос

Скончался российский режиссер, оператор и сценарист Павел Капинос. Об этом в личном Telegram-канале сообщила режиссер Анна Меликян.

Уточняется, что 48-летний кинематографист ушел из жизни накануне. Причиной смерти стала остановка сердца.

«Один из лучших операторов в стране. Невероятно одаренный», - написала Меликян, выразив соболезнования супруге и детям Капиноса.

Павел Капинос окончил операторский факультет ВГИКа. В качестве оператора работал над такими проектами, как «Кухня. Последняя битва», «Духless 2», «Отель Элеон», «Беспринципные», «Холостяки».

Вдобавок за свою карьеру Павел успел срежиссировать несколько проектов. Так, как режиссер он снял картины «Изоляция» и «Прощай, любимая».

В 2022 году в СМИ появилась информация о бесследном исчезновении оператора. Позднее его удалось обнаружить в Боткинской больнице с алкогольным отравлением.

Ранее стало известно о смерти в Ульяновске заслуженного артиста РФ Ивана Шилова.

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