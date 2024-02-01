Звезда «Сан-Ремо» Франко Тоцци умер в 79 лет в результате болезни

В Италии умер певец Франко Тоцци, старший брат знаменитого Умберто Тоцци. Причиной смерти стала непродолжительная болезнь, подробности которой не уточняются.

Известно, что 79-летний артист скончался 29 января, однако информация об этом появилась только сейчас.

Франко Тоцци начал покорять музыкальную сцену в 1960-х годах. Он решил кардинально изменить жизнь, бросил работу на автомобильном заводе и собрал группу Pard's.

В 1964 году он стал лауреатом фестиваля начинающих исполнителей с песней Due Case, Due Windows, после чего подписал контракт и выпустил дебютный сингл.

В 1965 году Тоцци дебютировал на фестивале в Сан-Ремо. На фестивале он исполнил песню Non Casualty Destiny.

Последний альбом музыкант выпустил в 2019 году, сообщает «Российская газета».

Ранее мы писали, что умер румынский и венгерский актёр Дьёрдь Барко. Ему было 92 года. Информацию о смерти подтвердили в Национальном театре Печа, где артист служил долгие годы и сыграл в 800 спектаклях.