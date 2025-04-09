Ушел из жизни российский художник Станислав Кошкин

Ушел из жизни театральный художник Станислав Кошкин. Об этом пишет портал «Кино-Театр.Ру».

Театральный деятель скончался накануне в возрасте 76 лет. Причина и обстоятельства смерти в настоящий момент неизвестны.

Станислав Кошкин появился на свет 25 сентября 1948 года в деревне Вурман-Кибеки, которая расположена в Вурнарском районе Чувашии. На протяжении своей жизни мужчина славился работой художника-постановщика в Ленинградском молодежном театре.

В числе его наиболее известных произведений: «Телейпе Илем», «Тутимĕр» и «Айдар». В 1988 году Кошкину присвоили звание заслуженного художника Чувашской АССР.

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