Ушла из жизни помощник художественного руководителя РАМТ Елена Долгина

Скончалась заслуженный деятель искусств России, режиссер, на протяжении более 45 лет помощник художественного руководителя Российского академического молодежного театра (РАМТ) Елена Долгина. Об этом сообщает пресс-служба театра.

Долгина умерла на 84-м году жизни. Театр не раскрыл причину смерти. Место прощания и похорон в настоящий момент неизвестно.

Долгина появилась на свет в мае 1941 года. В 1971 году она окончила режиссерский факультет ГИТИСа. Карьеру постановщик начала в Кировском ТЮЗе, где выпустила свыше 20 спектаклей. В 1980 году Долгина вместе с режиссером Алексеем Бородиным пришла работать в РАМТ.

Долгина выступила автором большого количества спектаклей, среди которых «Вечер русских водевилей», «Про Иванушку-дурачка», «Елена Премудрая», «Приключение Гогенштауфена». Четыре постановки режиссера сыграли на сцене театра «Содружество актеров» в Токио, спектакль «Бесприданник» ставили в эстонском театре Vene Teater.

В период с 1985 по 2017 год она преподавала актерское мастерство в Российском институте театрального искусства.

В 1992-м Долгина была удостоена звания заслуженного деятеля искусств России. В 2001 году ее наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

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