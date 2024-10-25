Ушел из жизни режиссер «Улиц разбитых фонарей» Игорь Москвитин

Ушел из жизни известный актер, продюсер, режиссер и сценарист Игорь Москвитин. Информацию о смерти кинематографиста подтвердили в Высшей школе режиссеров и сценаристов.

Режиссер умер на 72-м году жизни. Причины смерти не раскрываются.

Москвитин являлся уроженцем Пятигорска, а образование получил в Ленинградском государственном институте культуры. Он стоял у истоков знаменитого сериала «Улицы разбитых фонарей», снял несколько десятков серий, начиная с первого сезона, создавал сценарии к эпизодам.

К другим его работам можно отнести такие проекты, как «Черный ворон», «Цвет пламени», «Дорожный патруль», «Найди меня», «Личное дело капитана Рюмина», «Гаишники».

Ранее мы писали, что после дня рождения скончалась актриса фильма «Горько!» Марина Бойцова. На момент смерти ей было 47 лет.

Также сообщалось, что в возрасте 116 лет умерла старейшая женщина в США.