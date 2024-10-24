Не дожила несколько месяцев до 116-летия: скончалась старейшая женщина в США

Американка Элизабет Френсис не дожила несколько месяцев до своего 116-летия. Ее признали старейшей женщиной в Соединенных Штатах.

Френсис родилась в 1909 году, передает ABC News. 69-летняя внучка и опекун называла бабушку веселым человеком, который любил людей. Американка относилась к другим так, как хотела бы, чтобы относились к ней.

Своим секретом долголетия она называла отказ от курения и алкоголя. Кроме того, женщина не отказывала себе ни в чем из еды. Но она никогда не ела фастфуд и выращивала овощи дома.

Ранее сообщалось о смерти исполнителя главной роли в сериале «Тарзан» 1960-х годов Рона Эли. Актер скончался в возрасте 86 лет. Об этом рассказала дочь американского артиста. При этом женщина не стала раскрывать причину смерти звездного отца.