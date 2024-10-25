После дня рождения умерла актриса фильма «Горько!» Марина Бойцова. О смерти знаменитости сообщила ее приятельница в соцсети.

24 октября ушла из жизни 47-летняя актриса Марина Бойцова. Что стало причиной смерти — не уточняется. Также нет данных о месте и времени церемонии прощания.

«В 12.30 скончалась дочь Бойцовой Марины Арсеньевны — выпускница школы №517 Бойцова Марина Александровна, на 48-м году жизни. Выражаем искреннее соболезнование родным и близким. Многие родители и учащиеся видели Марину в спектаклях театра, фильмах. Яркая, веселая, энергичная, всегда готовая помочь!» — написала приятельница умершей.

Примечательно, что 6 октября Бойцова отметила 47-летие.

Актриса дебютировала в кино в 1998 году в комедии «Горько!», где ее коллегами стали Светлана Немоляева и Кирилл Лавров. Также она снималась в проектах «Сонька Золотая Ручка», «Три цвета любви».

Ранее в Тольятти на 83-м году жизни умер народный артист России Евгений Князев. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что умер в возрасте 67 лет актер из сериала «Пепел» Сергей Белый.