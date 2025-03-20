Ушел из жизни режиссер десятков классических музыкальных клипов эпохи MTV Марти Коллнер
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Ушел из жизни режиссер десятков классических музыкальных клипов эпохи MTV и комедийных спецвыпусков Марти Коллнер. Об этом пишет издание Deadline.
Постановщик умер в своем доме в Малибу в возрасте 78 лет. Сын Марти рассказал, что мужчина скончался от естественных причин в окружении близких.
Карьера Марти Коллнера в качестве режиссера клипов началась с ролика «We're Not Going to Take it» группы Twisted Sister. Он сотрудничал с Шер, Aerosmith, группой Poison, Боном Джови, Бритни Спирс, Heart, Kiss, Scorpions и многими другими звездами.
Покойный является 12-кратным номинантом на премию «Эмми» и двукратным обладателем премии CableACE. Его трижды номинировали на «DGA Awards» и один раз на «MTV Music Video Award».
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