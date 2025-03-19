Ушел из жизни лидер группы Fruupp Питер Фаррелли

Ушел из жизни лидер североирландской группы Fruupp Питер Фаррелли. Об этом пишет портал Louder Sound.

Артист умер в минувшие выходные в возрасте 76 лет. Причина и обстоятельства смерти не раскрываются.

Питер Фаррелли являлся фронтменом, вокалистом и бас-гитаристом прог-рокового проекта в 1970-х на протяжении шести лет. Музыкант играл на флейте, фортепиано, создавал песни и нарисовал обложки для первых двух пластинок своей группы.

Fruupp в 1970-х обладала внушительной фан-базой в Великобритании, они выступали «на разогреве» у Genesis, Queen и King Crimson.

После ухода из Fruupp артист основал группу The Crowd, которая играла музыку на стыке Doors/Stranglers.

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