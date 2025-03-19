Скончался продюсер Филип Роджерс, снявший культовый боевик «Огонь на поражение»

Скончался голливудский продюсер и киноменеджер Филип Роджерс. Об этом пишет издание The Hollywood Reporter.

Кинематографист умер на 91-м году жизни в своем доме в Лас-Вегасе еще 27 февраля, однако информация об этом появилась лишь сейчас. Причина смерти не раскрывается.

Самой известной работой в фильмографии Филипа Роджерса считается ставший культовым боевик 1988 года Роджера Споттисвуда «Огонь на поражение» с Сидни Пуатье и Томом Беренджером. Вдобавок он принял участие в создании мистического триллера «Видение Лизы», VHS-триллера с Настасьей Кински «Что скрывает прошлое», мелодрамы с Пенелопой Энн Миллер «Сердце по найму» и других проектов.

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