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Опубликовано 24 января 2025, 16:18
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Ушел из жизни повторивший «чудо в кукурузном поле» российский военный летчик

В возрасте 53 лет умер повторивший «чудо в кукурузном поле» летчик Лев Волегов.
Ушел из жизни повторивший «чудо в кукурузном поле» российский военный летчик

© Freepik

В Татарстане скончался летчик-испытатель Лев Волегов, посадивший на грунт бомбардировщик дальней авиации Ту-22М3. Об этом пишет Telegram-канал «Жесть Казани».

Уточняется, что во время матча местной хоккейной команды 53-летний летчик внезапно почувствовал недомогание. Медики прибыли на место уже спустя несколько минут, однако спасти мужчину не удалось.

Лев Волегов вместе с Георгием Нежневым в 2019 году смогли выполнить посадку на грунт бомбардировщика дальней авиации с отказавшим двигателем. Тогда их подвиг сравнили с «чудом в кукурузном поле» — аварийной посадкой самолета Airbus A321 под Жуковским. Все 233 находившихся на борту человека тогда выжили.

Ранее мы писали, что 33-летний солист филармонии Кургана Николай Горланов скончался сразу после концерта.

Также сообщалось, что в возрасте 80 лет умерла четырехкратная чемпионка СССР по русским шашкам Ираида Спасская.