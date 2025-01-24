Молодой солист филармонии Кургана Николай Горланов скончался сразу после концерта

Ушел из жизни вокалист Курганской филармонии Николай Горланов. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

Музыкант умер накануне в возрасте 33 лет. В этот день Горланов успел дать свой последний концерт в Светлодольском доме культуры Белозерского района.

«Как всегда, он вышел на сцену с большим желанием, работал с любовью к зрителю. Это был жизнерадостный, по-детски открытый, добрый человек», – сказано в сообщении.

Причина и обстоятельства смерти не раскрываются. О дате и времени прощания будет объявлено позднее.

Николай Горланов проработал в Курганской филармонии с 2021 по 2025 год, он был победителем многочисленных отечественных и международных конкурсов.

Ранее мы писали, что в возрасте 66 лет скончался оказавший влияние на хип-хоп режиссер Барри Майкл Купер.

Также сообщалось, что в возрасте 80 лет умерла четырехкратная чемпионка СССР по русским шашкам Ираида Спасская.