Ушел из жизни последний участник группы Майка Науменко

Ушел из жизни последний участник рок-группы «Зоопарк» Валерий Кирилов. Информация об этом появилась в сообществе «Ценители группы «Зоопарк» во «ВКонтакте».

«Друзья, сегодня ушел Валерка. В первый день весны, в 9-45. <...> «Зоопарк» теперь вместе», — сказано в публикации сообщества.

Авторы поста также попросили о финансовой помощи для того, чтобы похоронить Кирилова на Волковском кладбище в Санкт-Петербурге возле могилы фронтмена «Зоопарка» Майка Науменко.

Информация о дате проведения похорон отсутствует. Также не раскрывается причина смерти музыканта.

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