Умер актер Капатов, озвучивавший персонажа в «Спокойной ночи, малыши!»

Умер актер Игорь Капатов, озвучивавший Мишутку в «Спокойной ночи, малыши!». О смерти артиста сообщил Башкирский государственный театр кукол.

29 февраля 2024 года умер 70-летний Игорь Капатов. В театре не стали уточнять причину трагедии. Также нет данных о том, где пройдет церемония прощания.

В 2001 году актер переехал в Москву и начал сниматься в кино. Однако наибольшую известность он приобрел благодаря роли Мишутки в передаче «Спокойной ночи, малыши!».

Также Капатов выступал в театре. Среди его известных работ — «Ночь перед Рождеством», «Ковбойская история», «Дюймовочка».

«Игорь Капатов был актером преимущественно острохарактерным, склонным к эксцентрике, гротеску и глубокому психологическому анализу. За 5 лет работы в театре кукол он создал галерею ярких, запоминающихся образов», — сообщили в театре.

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