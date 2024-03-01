Умер в 92 года обладатель двух премий «Эмми», телепродюсер Э. Дьюк Винсент

В США умер обладатель двух премий «Эмми», телепродюсер, актер и писатель Э. Дьюк Винсент. Ему было 92 года.

О смерти артиста сообщила его третья жена — актриса Памела Хенсли. При этом она не уточнила причину, по которой Винсент ушел из жизни. Дата похорон также не разглашается.

Продюсер за свою карьеру, начавшуюся в 1960-х годах, стал автором и соавтором более 125 проектов, включая культовые молодежные шоу «Зачарованные», «Беверли-Хиллз, 90210» и «Мелроуз Плэйс».

Кроме того, он принял участиве в создании сериалов «Гомер Куча, морпех», «Династия», «Отель», «Клан вампиров», «Саванна», «Любовь и тайны Сансет Бич» и других телепроектах.

Совместно с Аароном Спеллингом Винсент создал более 40 телешоу в рамках Spelling Television, сообщает aif.ru.

Ранее в возрасте 85 лет умер американский актер Ричард Кейн, известный российским зрителям по роли в культовом детективном сериале «Коломбо». Последние годы он проживал в штате Огайо.