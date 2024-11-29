Опубликовано 29 ноября 2024, 14:561 мин.
Ушел из жизни писатель Юрий Барабаш
SHOT: в возрасте 93 лет умер писатель Юрий Барабаш.
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В Москве ушел из жизни писатель и филолог Юрий Барабаш. Об этом пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.
Литератору было 93 года. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. Тело Барабаша обнаружила его дочь в квартире на Фрунзенской набережной.
В настоящий момент проводится экспертиза.
Юрий Барабаш являлся главным научным сотрудником Отдела литератур народов РФ и СНГ ИМЛИ им. А. М. Горького Российской академии наук. До этого мужчина работал замом главного редактора «Литературной газеты», а также печатался в журнале «Вопросы литературы».
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