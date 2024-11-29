Ушел из жизни писатель Юрий Барабаш

В Москве ушел из жизни писатель и филолог Юрий Барабаш. Об этом пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Литератору было 93 года. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. Тело Барабаша обнаружила его дочь в квартире на Фрунзенской набережной.

В настоящий момент проводится экспертиза.

Юрий Барабаш являлся главным научным сотрудником Отдела литератур народов РФ и СНГ ИМЛИ им. А. М. Горького Российской академии наук. До этого мужчина работал замом главного редактора «Литературной газеты», а также печатался в журнале «Вопросы литературы».

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