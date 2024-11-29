Ушел из жизни футбольный арбитр Первой лиги Эмир Привалов

Скончался российский футбольный судья Эмир Привалов. Соответствующая информация появилась на сайте Российского футбольного союза (РФС).

Футбольный арбитр умер на 29-м году жизни. Причина и обстоятельства смерти не раскрываются.

«У Эмира остались жена и двое детей. Российский футбольный союз выражает искренние соболезнования его семье, окажет финансовую поддержку и помощь в организации похорон», — сказано в сообщении.

Привалов начал судейскую карьеру в 2016 году, а с сезона-2021/22 он начал получать назначения на поединки Второй лиги.

В августе текущего года его назначили главным арбитром на матч Кубка России между омским «Иртышом» и «Челябинском».

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