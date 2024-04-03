Ушел из жизни писатель-постмодернист Джон Барт

В США скончался писатель-постмодернист Джон Барт. Об этом сообщает Университет Джонса Хопкинса, где писатель являлся почетным профессором, преподавателем английского языка и творческого письма.

Литератор умер на 94-м году жизни. Обстоятельства и место смерти писателя не раскрываются.

Напомним, Джон Барт появился на свет 27 мая 1930 года в Кембридже. Наряду с Куртом Воннегутом, Джозефом Хеллером, Томасом Пинчоном и Доналдом Бартелмом Барт считается одним из основателей «школы черного юмора». Писатель прославился благодаря книге «Торговец дурманом», после выхода которой в 1960 году его включили в число крупнейших американских писателей XX века.

Литератор является автором таких произведений в жанре постмодернизма, как «Плавучая опера», «Заблудившись в комнате смеха», «Козлоюноша Джайлс», «Химера» и других.

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