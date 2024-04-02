Умерла актриса из фильма «Москва слезам не верит» Татьяна Конюхова
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Умерла актриса из фильма «Москва слезам не верит» Татьяна Конюхова. Об этом сообщили в Союзе кинематографистов России.
Народная артистка России Татьяна Конюхова скончалась на 93-м году жизни после продолжительной болезни.
Татьяна Конюхова родилась в 1931 году в Ташкенте. Актриса снялась в десятках разных фильмов. Наиболее известными картинами Конюховой стали «Москва слезам не верит» (сыграла роль камео), «Женитьба Бальзаминова» (Химка), «Запасной игрок» (Валя Олешко) и «Майская ночь, или Утопленница» (Ганна).
С 2000 года актриса преподавала актерское мастерство и была профессором и художественным руководителем актерской мастерской в Московском государственном университете культуры и искусств.
О дате прощания с артисткой пока не сообщается.
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