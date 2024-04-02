Умер 71-летний художник-постановщик «Ленфильма» Владимир Банных. Об этом сообщает портал 78.ru.

Художник-постановщик, актер и член Санкт-Петербургского союза художников скончался в понедельник. Информацией поделилась его коллега, художник Елена Жукова.

«Скорбим вместе с родными и близкими. О времени и месте прощания мы сообщим позже», – поделились в киностудии «Ленфильм».

Владимир Банных родился 11 мая 1952 года. Он окончил Саратовское художественное училище в 1975 году, а затем с отличием окончил художественный факультет ВГИКа в 1982 году. После обучения он приступил к работе на студии «Ленфильм» и уже в 1983 году сделал свой дебют в кино с фильмом «Объездчик» режиссера Александра Бибарцева.

При его участии на «Ленфильме» были созданы такие фильмы как «Жил-был доктор…», «Порох», «Плата за проезд», «Хлеб - имя существительное», «Трудно первые сто лет», «Торможение в небесах», «Миф о Леониде», «Счастливый неудачник», «Тоталитарный роман» и многие другие.

Ранее мы писали о том, что умерла заслуженная артистка России, оперная певица Нина Чигирева. Женщина скончалась на 70-м году жизни в Якутии.

Также стала известна причина смерти капитана команды КВН «Одесские джентльмены» Светослава Пелишенко. Напомним, что мужчине был 71 год.