Опубликовано 01 июля 2024, 13:56
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Ушел из жизни первый лауреат Международной Букеровской премии Исмаил Кадаре
В возрасте 88 лет умер первый лауреат Международной Букеровской премии Кадаре.
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Ушел из жизни албанский писатель Исмаил Кадаре. Об этом пишет издание L’Unione Sarda.
По данным источника, причиной смерти 88-летнего литератора стал сердечный приступ.
Напомним, Исмаил Кадаре стал первым обладателем Международной Букеровской премии в 2005 году. Несколько раз был номимнатом на получение Нобелевской премии по литературе.
В конце 1950-х годов Кадаре учился в Москве в Литературном институте им. А. М. Горького. Впоследствии на русский язык были переведены такие его романы как «Генерал мертвой армии» и «Суровая зима».
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