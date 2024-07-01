Ушел из жизни первый лауреат Международной Букеровской премии Исмаил Кадаре

Ушел из жизни албанский писатель Исмаил Кадаре. Об этом пишет издание L’Unione Sarda.

По данным источника, причиной смерти 88-летнего литератора стал сердечный приступ.

Напомним, Исмаил Кадаре стал первым обладателем Международной Букеровской премии в 2005 году. Несколько раз был номимнатом на получение Нобелевской премии по литературе.

В конце 1950-х годов Кадаре учился в Москве в Литературном институте им. А. М. Горького. Впоследствии на русский язык были переведены такие его романы как «Генерал мертвой армии» и «Суровая зима».

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