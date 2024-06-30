Умер легендарный поп-трубач и соратник Майкла Джексона Гэри Грант

Скончался легендарный поп-трубач, композитор, продюсер и соратник Майкла Джексона Гэри Грант. Причина его смерти не уточняется.

Композитор создал сотни коммерчески успешных записей, прозвучавших в более 110 фильмах и сериалах, пишет «Российская газета».

Его работы звучат в таких картинах как: «Назад в будущее», «Хищнике» (18+) и многих других.

Отец Гэри Гранта был музыкантом — именно он давал первые уроки сыну. После композитор начал учиться в Университете Северного Техаса. Его первым туром была поездка с Вудро Херманом, в которую Грант отправился в качестве ведущего трубача и солиста группы. В 1975 году переехал в Лос-Анджелес.

Музыкант сотрудничал с именитыми артистами: Барбарой Стрейзанд, Майклом Джексоном, Уитни Хьюстон, Селин Дион, Фрэнком Синатрой, группой Aerosmith и многими другими.

Ранее умер незадолго до своего 88-летия знаменитый японский актер и писатель Ян Согиль, который сыграл в фильме «Кровь и кости» с Такеши Китано.