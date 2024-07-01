Умерла художник-мультипликатор и дочь маршала авиации Константина Вершинина

В Москве умерла художница-мультипликатор Елена Вершинина. Ее отец – Константин Вершинин был известным военачальником и главным маршалом авиации СССР, героем Великой Отечественной войны. Об этом сообщает mk.ru.

По данным источника, женщина ушла из жизни в воскресенье 30 июня, вечером. Ей было 99 лет. Все случилось в ее квартире в Ермолаевском переулке.

Отмечается, что Елена Вершинина была известным художником-мультипликатором. Она работала над созданием более 60 мультфильмов. В этом списке есть громкие название, такие как: «Крошка Енот, «Приключения Мюнхгаузена», «Кентервильское привидение» и др.

Ранее мы писали о том, что в возрасте 97 лет умер советский киноинженер Ахполат Цаллагов. Он был признан отличником отечественной кинематографии. При жизни его награждали почетными грамотами Госкино СССР, Президиума Верховного Совета РСФСР и Орденом «Знак почета».

Также стало известно о смерти киргизского мультипликатора Сагынбеке Ишенова. Мужчина скончался на 91-м году жизни. Он создал более 700 произведений искусства, в частности, приложил руку к созданию фильмов «Горная река», «Великий эпос», «Улица космонавтов» и «Небо нашего детства».