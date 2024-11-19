Ушел из жизни основоположник современной японской поэзии Сюнтаро Таникава

Скончался основоположник современной японской поэзии Сюнтаро Таникава. Об этом сообщает издание The Guardian.

92-летний поэт умер от старости 13 ноября. Информацию о кончине также подтвердил его сын Кенсаку Таникава.

Дебютной работой японца стал сборник стихов «Два миллиарда световых лет одиночества», который вышел в 1952 году и стал бестселлером. Автор также занимался переводом «Матушку Гусыню», Мориса Сендака и Лео Лионни. Его работы в свою очередь активно переводились, в том числе на английский, китайский и другие языки. Часть его произведений была оформлена в детские книги с картинками и периодически фигурирует в японских школьных учебниках.

Кроме того, Тинакава переводил популярные в прошлом комиксы Peanuts и написал слова к тематической песне мультсериала Astro Boy.

Ранее мы писали, что в возрасте 70 лет скончался известный российский художник Сергей Чесноков-Ладыженский.

Также сообщалось, что в возрасте 66 лет умер комик Джон Кенни, снявшийся в фильме «Банши Инишерина».