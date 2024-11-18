Ушел из жизни комик Джон Кенни, сыгравший в «Банши Инишерина»

Ушел из жизни ирландский комик и актер Джон Кенни, сыгравший в фильме «Банши Инишерина» с Колином Фареллом и Бренданом Глисоном. Об этом пишет The Irish Times.

Артист умер 15 ноября в больнице Голуэя от сердечной недостаточности на фоне рака легких. На момент смерти ему было 66 лет.

Джон Кенни появился на свет 12 декабря 1957 года в деревне Хоспитал ирландского графства Лимерик. В конце 1980-х Кенни вместе с Пэтом Шортом создали комический дуэт D'Unbelievables. Они перестали выступать в 2000-х, когда Кенни поставили диагноз «лимфома Ходжкина».

Комик также активно снимался в кино. Помимо «Банши Инишерина» Кенни сыграл в таких проектах, как «Отец Тед», «Фургон», «Анджела Муни снова умирает», «Отверженные», «Прах Анджелы», «Дик Дикман частный детектив», «Ненасытный» и других.

Ранее мы писали, что в возрасте 95 лет умер работавший с Эдит Пиаф и Барброй Стрейзанд композитор Шарль Дюмон.

Также сообщалось, что в возрасте 73 лет скончался основатель сети New Yorker Фридрих Кнапп.