Скончался известный российский художник Сергей Чесноков-Ладыженский

Ушел из жизни известный российский художник Сергей Чесноков-Ладыженский. Об этом пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации источника, тело художника, который с 2019 года боролся с онкологией, обнаружили накануне в его квартире на Октябрьской улице в Москве. Предполагается, что причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.

Чесноков-Ладыженский родился 1 октября 1954 года в Москве. Он являлся профессором Гуманитарно-прикладного института. В период с 1983-го по 2018 год преподавал в художественных вузах столицы.

Картины Чеснокова-Ладыженского находятся в собраниях Третьяковки, а также в коллекциях картин в Италии, Австрии, США и других странах.

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