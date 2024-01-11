Умер один из создателей «Спутник-V» Народицкий

Ушел из жизни заместитель директора по научной работе Института вирусологии имени Д. И. Ивановского и один из основных создателей вакцины от коронавируса «Спутник-V» Борис Народицкий. Об этом сообщает RTVI со ссылкой на главного научного сотрудника НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолия Альтштейна.

Ученый скончался в возрасте 82 лет. Причина его смерти в настоящий момент неизвестна.

Уточняется, что Народицкого считали «отцом-основателем» российской векторной платформы аденовируса человека. Именно на ее основе в 2020 году была создана вакцина «Спутник-V».

За свою жизнь Народицкий написал более 200 научных трудов, получил свыше 20 авторских свидетельств и патентов на изобретения.

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