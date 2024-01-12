Актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» Сергей Гавлич умер в 74 года

Умер актер Сергей Гавлич, известный зрителям по сериалу «Улицы разбитых фонарей» и фильму «Утомленные солнцем 2». Ему было 74 года.

Актер скончался еще 31 декабря, однако известно об этом стало только сейчас. Причина смерти не уточняется, однако сообщалось, что он серьезно болел.

Как отмечается на сайте «Кино-театр.ру», Гавлич умер в станице Братковка Краснодарского края.

Сергей Гавлич в 1975 году начал свою карьеру в Псковском драматическом театре. С 1979 по 2018 год являлся актером Молодежного театра на Фонтанке в Санкт-Петербурге.

В кино дебютировал, сыграв небольшую роль в фильме «Мелкий бес». С третьего сезона снимался в сериале «Улицы разбитых фонарей». Также известен зрителям по ролям в сериалах «Тайны следствия», «Убойная сила», «Опера» и других.

Ранее мы писали, что умерла французская актриса театра и кино Лоранс Бади. Ей было 95 лет. Смерть наступила 11 января, но известно об этом стало только сейчас.