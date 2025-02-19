Ушел из жизни основатель и солист знаменитой группы The Jam Рик Баклер

Ушел из жизни основатель и солист знаменитой британской группы The Jam Рик Баклер. Об этом сообщает Chronicle Live.

Музыкант скончался в возрасте 69 лет, причина смерти - непродолжительная болезнь. Уточняется, что в начале февраля артист из-за проблем со здоровьем был вынужден отменить ранее анонсированный тур.

Рик Баклер играл в The Jam с момента его основания с 1972-м и до распада проекта в 1982-м. Группа выпустила шесть студийных альбомов. Их последний лонгплей The Gift достиг первой строчки национального чарта.

В 1983-м Баклер создал проект Time UK, выпустивший три сингла.

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