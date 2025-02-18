Скончался рассказчик из «Беверли-Хиллз, 90210» Джулиан Холлоуэй

Скончался британский актер, артист озвучивания и продюсер Джулиан Холлоуэй. Об этом пишет издание The Guardian.

Артист умер на 81-м году жизни. Причина и другие обстоятельства смерти в настоящий момент неизвестны.

Джулиан Холлоуэй родился в 1944 году в Оксфордшире. Его отец - комик, актер и певец Стэнли Холлоуэй, мать - танцовщица Вайолет Лейн. Кинодебют Холлоуэй состоялся в 1961-м, а последний проект с его участием вышел в 2019-м.

Фильмография усопшего насчитывает более 150 картин. Среди его работ: «Звездные войны: Войны клонов», «Отец невесты», «Джеймс Бонд-младший», «Беверли-Хилл, 90210» и другие.

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