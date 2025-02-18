Покинул группу и ушел в буддистский монастырь: британский рок-музыкант Джейми Мьюир умер на 83-м году жизни

Участник группы King Crimson Джейми Мьюир скончался на 83-м году жизни. Он жил в Великобритании. Что стало причиной смерти рок-музыканта, пока не известно, передает Louder.

Мьюир в большей степени известен как бывший перкуссионист группы King Crimson. Этот творческий коллектив считается одним из важнейших в истории рок-музыки.

Еще во время учебы в колледже Джейми интересовали музыкальные инструменты. В итоге он перешел на ударные и стал сотрудничать с известными группами. На сцене артист отличался своей эксцентричностью.

Зимой 1973 года Мьюир внезапно покинул состав King Crimson и ушел в буддистский монастырь в Шотландии. Однако через некоторое время он вернулся и занялся живописью.

Ранее сообщалось о смерти отсидевшего в тюрьме за дезертирство певца Томми Ханта. Ему был 91 год.