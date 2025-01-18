На 85-м году жизни умер актер из сериала «Морские дьяволы» Волемир Грузец. Об этом сообщает aif.ru.

Заслуженный артист Грузинской ССР Волемир Грузец скончался 17 января в возрасте 84 лет. Причина смерти актера не раскрывается. Дату и место прощания с артистом объявят позже.

Коллеги Волемира рассказали, что мужчина два года назад похоронил супругу. Последние годы он не приходил в Калининградский драматический театр, где работал.

«Он уже года 3−4 не приходил в театр. Два года назад Грузец похоронил свою жену и остался один. Наши артисты ему помогали», — рассказали коллеги актера.

Волемир Грузец сыграл десятки ролей в сериалах и театре. Так, он исполнял роли Хлестакова («Ревизор» Н. Гоголя), Сеньора Бальбоа («Деревья умирают стоя» А. Касона), Велутто («Моя профессия — сеньор из общества» Дж. Скарначчи, Р. Тарабузи). В 2018 году он сыграл эпизодическую роль в сериале «Морские дьяволы».

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