Ушел из жизни оператор сериала «Улицы разбитых фонарей» Михаил Левитин
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Ушел из жизни Михаил Левитин, советский и российский оператор кино и телевидения, внук фронтового кинооператора Вениамина Левина. Соответствующая информация появилась на сайте «Кино-Театр.Ру».
64-летний Левитин скончался 22 ноября. Причина и обстоятельства смерти не раскрываются. Прощание с кинооператором пройдет 29 ноября в 11:45 в Центральном зале крематория в Санкт-Петербурге.
Михаил Левитин родился в 1960 году в Ленинграде. В 1982-м закончил СПбГУКиТ, в 1991-м - операторский факультет ВГИКа.
Кинооператор снимал документальное и игровое кино, а также сериалы. В частности, он снял семь эпизодов для 12-го сезона «Улиц разбитых фонарей».
Ранее мы писали, что скончался режиссер екатеринбургского Театра эстрады Андрей Кирдаков.
Также сообщалось, что ушел из жизни режиссер комедий «Голый пистолет» и «Горячие головы» Джим Абрахамс.