Умер режиссер комедий «Голый пистолет» и «Горячие головы» Джим Абрахамс. Об этом сообщает Life.ru.

Сценарист и режиссер Джим Абрахамс скончался в возрасте 80 лет в своем доме в Калифорнии. Смерть автора фильма «Голый пистолет» подтвердил его сын. Причиной смерти Абрахамса стал рак.

Джим Абрахамс родился 10 мая 1944 года в США. Первый сценарий для фильма он написал в 1977 году. Позже он стал режиссером таких картин, как «Аэроплан!», «Совершенно секретно!», «Безжалостные люди», «Голый пистолет» и сериала «Полицейский отряд!».

В 1981 году Абрахамса наградили Премией Гильдии сценаристов США за фильм «Аэроплан!». Одной из последних работ в качестве сценариста для Абрахамса стало «Очень страшное кино 4».

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