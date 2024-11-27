Умер режиссер екатеринбургского Театра эстрады Андрей Кирдаков. Об этом сообщает Ura.ru.

В Екатеринбурге скончался режиссер Театра эстрады Андрей Кирдаков. Причины смерти деятеля культуры не раскрываются. В пресс-службе учреждения подтвердили новости о кончине Кирдакова.

Театральной деятельностью Андрей Кирдаков начал заниматься еще в 90-е. На заре карьеры он режиссировал инаугурации губернаторов — Сергея Собянина (в Тюмени) и его предшественника Владимира Якушева. Режиссером Театра эстрады Кирдакова назначили в 2017 году.

На февраль 2025 года в театре у режиссера и актера было запланировано две оперы его авторства.

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