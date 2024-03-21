Ушел из жизни один из самых прославленных писателей-фантастов Вернор Виндж

Скончался один из самых прославленных современных писателей-фантастов Вернор Виндж. Об этом пишет портал File 770 со ссылкой на друга и коллегу писателя Дэвида Брина.

Литератор умер в возрасте 79 лет. Точная причина смерти не называется.

Вернор Виндж разместил свой первый рассказ в 1965-м - в журнале под редакцией Джона Кэмпбелла-младшего, автора рассказа «Кто ты?». Писатель был первым из тех, кто стал масштабно затрагивать в своих работах темы технологической сингулярности и киберпространства.

Виндж удостоился премии «Хьюго» за романы «Пламя над бездной», «Глубина в небе», «Конец радуг» и повести «Горячая пора в Фэрмаунтской средней школе» и «Куки-монстр».

Ранее сообщалось, что ушел из жизни казахстанский писатель-фантаст Медеу Сарсекеев. На момент смерти ему было 88 лет.

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