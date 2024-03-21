Ушел из жизни казахстанский писатель-фантаст Медеу Сарсекеев

Скончался советский и казахстанский писатель, сценарист и драматург Медеу Сарсекеев. Об этом сообщает агентство Azattyq Rýhy.

Писатель умер на 89-м году жизни. Причина смерти Сарсекеева не раскрывается.

Напомним, Медеу Сарсекеев появился на свет 2 января 1936 года. В 1953-м, окончив среднюю школу с золотой медалью, поступил в Казахский горно-металлургический институт. В годы студенчества увлекся литературой, писал в жанре научной фантастики, создавал зарисовки, рассказы, очерки для молодежных газет и журналов.

Его дебют в литературе состоялся в 1955-м. Он написал такие книги, как «Необыкновенный луч» («Ғажайып Сәуле», 1959), «Тень невидимки» («Көрінбестің көлеңкесі», 1960), «Седьмая волна» («Жетінші Толқын», 1964). Суммарно писатель представил свыше сорока книг, двадцать изданий автора были опубликованы на русском.

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