Ушел из жизни один из самых известных российских гидов Йожеф Шнайдген

В Москве скончался один из самых известных столичных гидов, создатель Ассоциации гидов-переводчиков Йожеф Шнайдген. Об этом пишет mk.ru.

Шнайдген умер в возрасте 82 лет в своей квартире в 3-м Новомихалковском проезде накануне. Причина смерти экскурсовода в настоящий момент неизвестна.

Йожеф Шнайдген стоял у истоков системы подготовки советских экскурсоводов, а в 1980 году входил в оргкомитет по экскурсионному обслуживанию участников Олимпийских игр. Он выступал инициатором создания Ассоциации гидов-переводчиков, на протяжении 10 лет занимал должность председателя правления, а с 2000 года – почетного президента.

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Также сообщалось о смерти 76-летнего корреспондента Associated Press Терри Андерсона. Журналист объездил весь мир, а в 1985 году его взяли в заложники в Ливане. Он находился в плену семь лет.