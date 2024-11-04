Умер в 68 лет актер Артур Березин, сыгравший в фильме «Не бойся, я с тобой»

Умер актер и каскадер Артур Березин, сыгравший в легендарном фильме «Не бойся, я с тобой». Ему было 68 лет.

Официальная причина смерти не раскрывается. Артист скончался 29 октября, однако известно об этом стало только сейчас.

Творческая карьера Артура Березина началась, когда ему исполнился 21 год. В «Союзгосцирке» он выступал в номере «Акробаты на подкидных досках».

Позже выступил одним из основателей Московского конного театра «Каскадер». Был мастером восточных единоборств. 1981 году дебютировал в кино. Он сыграл арестанта в фильме режиссера Юлия Гусмана «Не бойся, я с тобой».

В 1991 году ему досталась одна из главных ролей в боевике «Курьер на Восток».

После премьеры фильма Березин эмигрировал в Кейптаун, ЮАР. Появился в эпизодических ролях во второй и третьей частях «Киборга-полицейского», а также в фильме «Операция отряда Дельта 2: Тревога».

2015 году Березин вернулся в Россию и назвал эмиграцию катастрофой. С 2016 года жил в Севастополе и возглавлял каскадерскую школу в Крыму. Кроме того, стал членом Гильдии каскадеров Союза кинематографистов России и снялся в сериале «Анна Каренина» с Елизаветой Боярской и Максимом Матвеевым. В 2023 году работал над ретро-детективом «Призвание», сообщает портал Кино-Театр.ру.

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