Умер на 90-м году жизни бывший главред «Российской газеты» Анатолий Юрков

Умер бывший главный редактор издания «Российская газета» Анатолий Юрков. Ему было 89 лет. Об этом сообщает агентство ТАСС.

О смерти журналиста рассказал действующий главред «Российской газеты» Владислав Фронин. Он отметил, что Юрков был «замечательным» сотрудником прессы.

«Анатолий Петрович был автором многих замечательных материалов и в „Комсомольской правде“, и в „Труде“, и в „Рабочей трибуне“, и в „Российской газете“. Он писал о людях труда. Настоящая легенда советской журналистики», — заявил Фронин.

Отметим, что издание Анатолий Петрович возглавил в 1995 году и покинул пост в 2000 году. По словам Владислава, именно он сделал газету интересной не только для чиновников, но и для читателей. Благодаря ему СМИ стало конкурентоспособным.

О месте и времени прощания с журналистом будет сообщено дополнительно.

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