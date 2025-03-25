Ушел из жизни народный артист РФ Валерий Рябченко

Скончался народный артист РФ, флейтист Валерий Рябченко. Соответствующая информация появилась на сайте телерадиоцентра «Орфей».

Музыкант умер на 81-м году жизни. Причина и обстоятельства смерти не раскрываются.

«Телерадиоцентр "Орфей" выражает соболезнования родным и близким Валерия Харитоновича", - сказано в сообщении.

Валерий Рябченко появился на свет в 1944 году в Татарстане. Окончил Казанское музыкальное училище, затем - Московскую консерваторию. Работал в Московском государственном симфоническом оркестре. Артист более 20 лет прослужил в Государственном академическом симфоническом оркестре. Усопший также являлся солистом Симфонического оркестра радио «Орфей».

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