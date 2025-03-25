Хоккейный тренер Андрей Мартемьянов умер в 61 год от остановки сердца

Бывший тренер хоккейных клубов «Амур», «Сибирь» и «Автомобилист» Андрей Мартемьянов скончался в возрасте 61 года. Об этом со ссылкой на Telegram-канал SHOT сообщает Life.ru.

По данным портала, смерть наступила в ночь на 25 марта. Ее причиной стала остановка сердца. Мартемьянов находился в Екатеринбурге в окружении родных.

Последним местом работы специалиста стал ХК «Амур». В нем он уже был главным тренером ранее — с 2016 по 2018 годы.

Как игрок Мартемьянов становился чемпионом Универсиады 1989 года.

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