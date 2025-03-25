Умерла в 83 года актриса из «Воскресной ночи» и «Зеленого фургона» Ольга Лысенко

Актриса Ольга Лысенко умерла на 84-м году жизни. Она скончалась еще 22 марта, однако об этом стало известно только спустя три дня. Некролог публикует Союз кинематографистов России.

В заявлении объединения не указали, какая была причина смерти актрисы. Также неизвестно, как прошли последние дни ее жизни.

Прощание с Ольгой Лысенко пройдет 26 марта в 14:30 в ЦКБ.

Отметим, что актриса дебютировала в кино еще школьницей. Ей предложили роль девочки Алены в фильме «Волшебная ночь». В 1965 году Ольга окончила Всесоюзный государственный институт кинематографии и на следующий год после получения диплома вошла в труппу Театра-студии киноактера.

В фильмографии Лысенко более 30-ти работ. Среди них «Воскресная ночь», «Зеленый фургон», «Сыновья уходят в бой», «Узники Бомона» и другие.

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