Ушел из жизни музыкант групп Spice Girls и Eurythmics Стив Левинсон

Ушел из жизни бас-гитарист и бэк-вокалист поп-группы Simply Red Стив Левинсон. Об этом сообщил в своем микроблоге фронтмен коллектива Мик Хакнелл.

Музыкант скончался на 61-м году жизни. Причина и обстоятельства смерти не раскрываются.

Группа Simply Red сформировалась в 1985 году. На счету коллектива множество различных наград и номинаций, а их синглы возглавляли как британский чарт, так и в хит-парад Hot 100 американского Billboard.

Кроме того, Левинсон играл в Spice Girls, Eurythmics, Massive Attack, у Боя Джорджа и Кайли Миноуг. Усопший вместе с братом владел собственной студией в Лондоне.

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