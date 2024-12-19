Умерла легенда кино Венди Диксон, работавшая с Мэрил Стрип и Марлоном Брандо

Умерла актриса театра и кино Венди Диксон, работавшая с Мэрил Стрип и Марлоном Брандо. Женщина ушла из жизни в возрасте 92 лет. Об этом сообщает Mirror.

Знаменитость работала в разных сферах и получила известность, в том числе благодаря костюмам и работе постановщика. Одним из ее проектов был фильм «Крик в темноте» 1988 года. В нем Стрип и Сэм Нилл исполнили роли супругов Чамберлен.

Женщина также работала над дизайном костюмов для эпической постановки «Антоний и Клеопатра» 1972 года.

Венди родилась в Брокен-Хилле в 1932 году. Она росла в творческой атмосфере, а окончив школу для девочек, переехала в Великобританию. Ее заинтересовала сфера дизайна, и она мечтала быть ассистентом режиссера. Она работала с продюсером и сценаристом Карлом Форманом, известным по классическому вестерну «Ровно в полдень».

После возвращения в Австралию женщина влюбилась в театр и работала там. Но кино тоже решила не оставлять. Она сыграла в фильме «Новичок» с Марлоном Брандо, Мэттью Бродериком и другими легендами кино.

Женщина была замужем за режиссером Кеном Хэннемом, с которым развелась после 20-летнего брака. Бывшие супруги расстались без ссор и дружили после разрыва.

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