Умер 78-летний дублер Михаила Боярского и актер Александр Пестов. Об этом сообщает The Voice.

18 декабря ушел из жизни Александр Пестов. Что стало причиной смерти — не уточняется. Также нет данных о месте и времени церемонии прощания.

Александр с 1970-го по 1996 годы работал каскадером и постановщиком трюков киностудии «Ленфильм». В течение многих лет являлся штатным дублером Михаила Боярского.

В его фильмографии есть такие проекты, как «Водитель автобуса», «Выйти замуж за капитана», «Воскресный папа», «Зимняя вишня-2».

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