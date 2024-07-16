Ушел из жизни музыкальный руководитель «Ленкома» Сергей Рудницкий

Скончался музыкальный руководитель «Ленкома Марка Захарова» композитор Сергей Рудницкий. Об этом сообщает пресс-служба театра.

«Яркий музыкант, бессменный участник многих спектаклей, друг и учитель, он навсегда останется в наших сердцах и в истории любимого театра. Скорбим. Соболезнуем семье и близким», – сказано в сообщении.

Музыкант умер на 70-м году жизни. Причины и обстоятельства смерти Рудницкого не раскрываются.

Сергей Рудницкий появился на свет 19 апреля 1955 года. Он закончил Московский государственный институт культуры, а с 1974 года начал сотрудничать с «Ленкомом» в качестве солиста рок-группы «Аракс». Рудницкий также выступал композитором церемоний вручения премий «Кинотавр» и ТЭФИ. В 2012 году он получил звание народного артиста России.

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