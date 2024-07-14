«Почему я?»: умерла онкобольная звезда «Зачарованных» Шеннен Доэрти

Умерла звезда культового сериала «Зачарованные» Шеннен Доэрти. Ей было 53 года.

Смерть артистки подтвердила журналу PEOPLE публицист Лесли Слоун. Она подчеркнула, что в последний момент рядом с Шеннен находились ее дочь, сестра, тетя, друг и собака Боуи. О том, где будет похоронена телезвезда, не раскрывается.

«Семья просит обеспечить им в это время уединение, чтобы они могли скорбеть в мире», — сказала Слоан.

Доэрти находилась на четвертой стадии рака. Впервые ей диагностировали злокачественную опухоль молочной железы в 2015 году. После курса химиотерапии болезнь отступила, однако в 2017 году случился рецидив.

«У меня определенно бывают дни, когда я говорю: «Почему я? А потом я думаю: «Почему не я? Кто еще? Кто еще, кроме меня, заслуживает этого?» Никто из нас не заслуживает», — говорила Доэрти журналу PEOPLE о состоянии своего здоровья.

Будущая актриса родилась в семье Джона Томаса Доэрти-младшего, консультанта по ипотеке, и Розы Райт, владелицы салона красоты. Когда Шеннен было 7 лет, семья переехала в Лос-Анджелес.

Известность к актрисе пришла после ролей в сериалах, «Беверли-Хиллз, 90210» и «Зачарованные».

Ранее сообщалось, что муж тяжелобольной Доэрти Курт Исваринко не соглашался на развод из-за нежелания платить алименты. Актриса, находившаяся в терминальной стадии онкологического заболевания, уже не могла содержать себя и оплачивать дорогостоящее лечение. Актриса подала на него в суд.