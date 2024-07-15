Умер звезда комедии «Берегите женщин» Юрий Кузьменко

Умер актер, сценарист и член Союза кинематографистов России Юрий Кузьменко. Звезды комедии «Берегите женщин» не стало на 76-м году жизни. Об этом сообщает портал 78.ru.

В Союзе кинематографистов отметили, что Юрий Александрович был талантливым, добрым и преданным кинематографу актером театра и кино. Его роли, а также фильмы, навсегда останутся в истории.

Напомним, что Кузьменко родился в Харькове 25 мая 1949 года. После поступления в ГИТИС артист работал Театре-студии киноактера киностудии «Молдова-фильм». Он также окончил режиссерский факультет ВГИКа и переехал в Москву. Кроме работы актером, он также был режиссером и сценаристом.

Впервые на экране он появился в 1974 году в фильме «Ваши права?» режиссера Инессы Селезнёвой. Зрителям он запомнился по ролям в фильмах: «Берегите женщин», «Рейс первый, рейс последний», «Битва за Москву», «Неустановленное лицо», «Трагедия века» и других. Еще над 30 картинами он работал в качестве сценариста и режиссера.

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